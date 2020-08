Galerie

La fille aînée de Sylvester Stallone nous met K.-O.

Quand Sophia Rose Stallone, 23 ans, pose en maillot de bain sur Instagram, ses abonnés prennent un uppercut.

Ici avec sa sœur Sistine, actrice et mannequin.

La fille de Sly et de sa femme Jennifer Flavin a 23 ans.

Dans la famille Stallone, on connaît bien Sistine, actrice, mannequin et très active sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, c’est sa grande sœur, Sophia Rose, qui fait parler d’elle.

La fille aînée de Sly et de sa femme Jennifer Flavin a publié un selfie en maillot de bain qui a mis K.-O. ses abonnés Instagram. Au bord de la mer, Sophia Rose Stallone, 23 ans, a écrit: «Juste deux nanas qui profitent de leur journée.» L’autre nana est, elle à poil, puisqu’il s’agit de sa petite chienne.

Trois sœurs

Sylverster Stallone et Jennifer Flavin, mariés depuis 1997, ont trois filles: Sophia, Sistine et Scarlet. En avril dernier, Sophia avait publié un cliché très drôle pour Pâques où on les voyait tous les trois portant des oreilles de lapin.