Violences

La fille de Lauryn Hill traumatisée par les coups de sa mère

Selah Marley s’est confiée sur les méthodes disciplinaires de sa mère lors d’un live sur Instagram. Et elle a comparé les coups de ceinture donnés par la star du hip-hop aux coups de fouet infligés aux «esclaves».

Selah Marley s’est confiée franchement sur son éducation difficile lors d’une session Live sur Instagram, révélant qu’elle a eu du mal à grandir sans la présence de son père – l’ex-joueur de football américain et musicien Rohan Marley, fils de Bob Marley – et qu’elle a ensuite dû faire face à des fessées, qu’elle juge violentes, de la part de Lauryn Hill.

«Honnêtement, les gars, je suis juste blessée. Je ne peux même pas dire que je ne le suis pas, a-t-elle déclaré lors de l’échange qui a duré deux heures. J’ai souffert pendant une grande partie de ma vie et j’ai évité de me rendre compte à quel point je souffrais à cause des circonstances.»