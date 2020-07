La fille de Michael Jackson va sortir son premier album

Musique

Paris Jackson fait de la musique depuis des années, mais elle n'avait encore jamais marché dans les pas de son père en publiant ses morceaux.

Paris Jackson et son petit ami, Gabriel Glenn, ont annoncé la sortie prochaine du premier mini-album de leur groupe, The Soundflowers. Parmi les cinq titres annoncés, on retrouvera «Your Look (Glorious)», «Geronimo» et «Notes on a Ghost».