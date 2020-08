Football

La finale de la Coupe déplacée au 29 août?

Plusieurs fois repoussé, le dernier rendez-vous de la saison se tiendra sans doute peu avant le coup d’envoi du prochain exercice. Ce qui pose un problème de qualification de joueurs…

Sans cesse chamboulé en raison du Covid-19 d’abord puis de la très probable participation du FC Bâle au «Final 8» de l’Europa League (du 10 au 21 août en Allemagne), le «nouveau» calendrier final commence à prendre forme. Il était d’ailleurs temps… Depuis ce vendredi, on connait ainsi déjà la date exacte des barrages quand bien même deux variantes existent – tout dépendra de l’identité du 9 e de Super League. Si le FC Sion y participe, ce qui semble aujourd’hui devoir être le cas, les matches se tiendraient le lundi 10 et le jeudi 13 août, chaque fois en tout début de soirée (18h15).

Dans le but de boucler enfin la saison 2019-2020, restera ensuite à caser la fin de la Coupe de Suisse, à savoir, après les ultimes quarts de finales prévus les 5 et 6 août (Lausanne-Bâle s’était déjà disputé en juin, avant la reprise du championnat), les demi-finales et une finale «maudite» puisque déjà déplacée plusieurs fois. L’ASF a prévu de communiquer mardi le choix que ses dirigeants ont retenu.

Serey Die et Karlen pas qualifiés

Selon nos informations, le rendez-vous final, encore prévu le 12 août il y a peu, devrait se se disputer finalement le samedi 29 août à Berne, soit deux semaines avant la reprise officielle de l’exercice 2020-2021. On rappellera ici que son vainqueur, contrairement aux éditions précédentes, ne sera nullement européen en raison de la tenue tardive de l’événement, et qu’à défaut de Ligue Europa, il lui faudra se contenter d’une ligne supplémentaire dans son palmarès.

Et les fameuses demi-finales? Celles-ci seront selon toute vraisemblance fixées le 21 août, YB (pour autant qu’il élimine au préalable Lucerne) devant encore disputer son 2e tour qualificatif de Ligue des Champions le 25 ou 26 août. Mais un nouveau problème pourrait se poser si Bâle devait poursuivre son aventure européenne jusqu’en finale, une finale prévue le… 21 août! On le voit, rien n’est simple dans une fin de saison qui ne l’est pas non plus.