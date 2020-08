Mont-Blanc

La fonte du glacier de Planpincieux laisse un peu de répit

Si l’évacuation des habitants reste de mise, l’accès à la zone à risque reprend au compte-gouttes.

En conséquence, même si «restent en vigueur les mesures relatives à l'évacuation des habitations dans la zone à risque et à la fermeture de la route communale», «une route alternative, avec accès en sens unique alterné, sera accessible dès aujourd'hui à ceux qui sont au Val Ferret et désirent descendre et aussi pour eux qui ont des réservations dans les hébergements» de la zone.

Si les véhicules pourront y circuler, l'accès restera interdit aux piétons et aux cyclistes. Enfin, la municipalité annonce pour dimanche «une nouvelle évaluation avec les experts (...) en vue d'éventuelles nouvelles mesures d'assouplissement». Plus tôt dans la journée, le maire de Courmayeur Stefano Miserocchi avait annoncé à l'AFP une «légère amélioration» de la situation.

Une poignée d’habitations concernées

Dans le Val d'Aoste, la petite vallée du Val Ferret est voisine de la célèbre station de Courmayeur et de l'entrée du tunnel du Mont Blanc, axe vital entre la France et l'Italie. La zone concernée est néanmoins située à au moins quatre kilomètres de l'entrée du tunnel, et plus encore de Courmayeur, où la situation est parfaitement normale.