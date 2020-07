23.06.2020 à 11:40

La France veut améliorer le sort de ses animaux de compagnie

Politique

L'Hexagone pourrait créer un secrétariat d'Etat dédié à la condition animale. Les peines pour maltraitance sont durcies.

Pour lutter contre l'abandon, le député LREM des Alpes-Maritimes Loïc Dombreval propose de mettre en place une attestation de connaissances minimales obligatoire pour détenir un chien ou un chat. iStock

Numéro vert contre la maltraitance, évaluation du comportement des chiens... Un train de mesures est proposé mardi au gouvernement par un groupe d'étude de l'Assemblée nationale pour faire évoluer la condition animale et responsabiliser les maîtres.

Dans un pays où un Français sur deux possède au moins un animal de compagnie, Loïc Dombreval, député LREM des Alpes-Maritimes, a durant six mois auditionné près de 200 personnes pour rendre un rapport de 312 pages contenant 121 recommandations, dont une dizaine de propositions phares.

«La protection animale n'est pas incarnée politiquement. Seule une autorité administrative indépendante peut faire avancer la condition animale et le droit des animaux en France», a confié à l'AFP M. Dombreval.

Un portail Internet

Pour y remédier, il suggère de «créer une sorte de défenseur des droits ou un secrétariat d'Etat dédié à la condition animale, voire un délégué interministériel qui pourrait traiter toutes ces questions, à l'image de ce qui se fait en Belgique».

Il souhaite aussi lancer un portail internet dédié à la protection animale rassemblant les informations indispensables aux futurs acquéreurs, possesseurs, associations, forces de l'ordre, magistrats, procureurs.

Pour venir en aide aux petits refuges et associations locales qui «manquent considérablement de moyens», il préconise la création un Fonds national, «abondé par un montant prélevé sur l'identification électronique (puçage) et des dons de toutes sortes». Quant aux chiens dits dangereux, «il faut réformer la loi de 1999», affirme l'édile de Vence. «Le classement dans une catégorie doit se faire sur la base du comportement du chien et non sur sa race», estime ce vétérinaire de formation.

L'évaluation du chien se ferait «à un tarif réglementé et modéré». Le vétérinaire testerait son comportement à un an et le classerait dans une des quatre catégories, «de la plus inoffensive à la plus dangereuse».

Attestation de connaissances minimales

Pour lutter contre l'abandon, il propose de mettre en place une attestation de connaissances minimales obligatoire pour détenir un chien ou un chat, un certificat de capacité pour un équidé, ainsi que la stérilisation des chats libres et des animaux non destinés à la reproduction.

L'interdiction de la vente de chiens et chats en animalerie, dans les foires et expositions, et sur les sites Internet généralistes est également préconisée.

Le rapport prône «la création d'un numéro vert de la protection animale dédié au signalement d'actes de maltraitance. Et côté pénal, il suggère de »passer à 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende«, contre »2 ans et 30.000 euros«.

«La corrida pas abordée»

Les défenseurs des animaux ont salué «ces grandes mesures, notamment l'interdiction de la vente des animaux en animalerie et la stérilisation des chats».

«Il faut maintentant que le gouvernement ait le courage d'appliquer cette politique et pas uniquement de publier des rapports. Il y un vrai problème d'approvisionnement de la vente d'animaux», a réagi Christophe Marie, le porte-parole de la Fondation Bardot. Jacques-Charles Fombonne, le président de la SPA, regrette toutefois que «la corrida, l'expérimentation animale, la fourrure et le bien-être animal dans l'exploitation agricole» n'aient pas été abordés.

Quant à Reha Hutin, présidente de la Fondation 30 millions d'amis, elle espère que «la montagne n'accouche pas d'une souris». «Ce sont des règles très faciles à appliquer s'il y a une volonté politique», selon elle.