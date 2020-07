22.06.2020 à 18:14

La fusée Del Ponte affole les chronos

Athlétisme

La Tessinoise est devenue ce week-end l'Européenne la plus rapide de l'histoire sur 150m avec départ en virage.

par Sport-Center

Ajla Del Ponte n'a pas manqué son retour à la compétition. Keystone

Ajla Del Ponte semble dans la forme de sa vie. Samedi à Meilen (ZH), la Tessinoise a réussi 16’’67 sur 150m, effaçant de quatre centièmes un record national qu’elle avait déjà battu une semaine plus tôt à Arnhem aux Pays-Bas. C’est la première européenne à parcourir aussi vite cette distance avec un départ en virage. Et son chrono est la deuxième performance mondiale de l’histoire sur cette distance officieuse, juste derrière la Jamaïcaine Merlene Ottey. «J’ai encore un peu de la peine à cerner ce que représente ce chrono, confie l’athlète par téléphone. Ça me prouve surtout que j’ai plus d’endurance sur une distance plus longue et cela va m’aider pour le 200 mètres.»

L’athlète entraînée par Laurent Meuwly n’a visiblement pas chômé pendant la période d’arrêt. «J’ai fait énormément de condition physique et travaillé notamment mon endurance», confie l’athlète de 23 ans, membre du relais 4x100 m helvétique, quatrième des Mondiaux 2019 à Doha. «Ces efforts sont récompensés par ces chronos sur des distances plus longues que celles qu'elle court habituellement, rajoute Laurent Meuwly. Ajla est en train de franchir un cap. Elle a pris part à des compétitions de haut-niveau en indoor et rivalise de plus en plus avec l’élite.»

Championne de Suisse et meilleure performeuse européenne en indoor du 60 mètres en 2020, Ajla Del Ponte avait déjà réalisé un temps canon sur 150 mètres (16’’71), mais surtout 11’’26 sur 100 mètres le week-end passé aux Pays-Bas. Soit la troisième meilleure performance de sa carrière pour son retour à la compétition après plus de deux mois de semi-confinement.

Travail sur la technique de départ

Depuis son retour aux Pays-Bas il y a environ un mois, la Tessinoise a travaillé de manière intensive sa technique de départ et d’accélération. Quatrième suissesse la plus rapide de l’histoire sur 100 mètres (11'’21 en 2018), qui reste sa discipline de prédilection, Del Ponte peut aussi viser une qualification olympique sur 200 mètres avec ces récentes performances. La Tessinoise sera justement alignée sur 200 mètres le week-end prochain à Berne. «Elle devrait se rapprocher de son record personnel sur la distance (23’’07) samedi, estime Laurent Meuwly. Le but est désormais qu'elle stabilise ses performances sur 100 mètres et 200 mètres.»

Pour se qualifier pour les Jeux de Tokyo, la Suissesse devra réaliser 11’’15 sur 100 mètres et 22’’80 sur 200 mètres, alors que son record personnel sur la distance plus longue est de 23’’07. «Je me réjouis de voir ce que ça va donner ce week-end sur 200 mètres, confie la Suissesse. Tant mieux si je peux réaliser mes records personnels cette saison déjà.» En pleine forme, Del Ponte devra pourtant tenir sur la longueur, puisque ce n'est qu’à partir du 1er décembre que les temps qualificatifs pour Tokyo 2021 seront pris en compte.