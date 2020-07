«La gouvernance de la crise a été centralisée à Genève»

Pandémie

Pour l'ambassadeur suisse à l'ONU, l’épidémie a montré le rôle de la Genève internationale.

Ode au multilatéralisme

Pendant cette période, des pays comme les Etats-Unis et le Brésil s'en sont pris aux institutions multilatérales. «La situation aurait été bien plus catastrophique» sans l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres entités établies à Genève, dit M. Zellweger, convaincu qu'aucun pays ne peut à long terme s'éloigner du multilatéralisme. «D'autant plus un Etat comme la Suisse qui dépend des autres. C'est dans notre intérêt», ajoute l'ambassadeur.