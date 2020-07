La grande ressemblance entre la princesse Charlotte et Lady Di

UK

À l'occasion de l'anniversaire du prince William, les internautes ont découvert de nouveaux clichés du papa entouré de ses 3 enfants. La petite Charlotte a attiré tous les regards.

(De haut en bas) Le prince George, la princesse Charlotte, le prince William et le prince Louis.

Catherine Middleton et le pince William ont posté plusieurs photos de leur famille ce dimanche 21 juin pour célébrer la fête des pères en Grande-Bretagne, mais surtout les 38 ans du duc de Cambridge. Parmi ces beaux clichés pris par Kate, on peut voir à quel point le prince louis, 3 ans a grandi. Mais tout le monde n'a fait que de parler de la princesse Charlotte.

Habituée à offrir à l'objectif ses plus belles grimaces, la fillette de 5 ans a cette fois-ci opté pour son sourire le plus espiègle. Un air malicieux qui a rappelé à certains internautes Lady Di. Les fans se sont alors empressés de faire un montage. Sur une ancienne photo, la jeune Diana Spencer - alors âgée d'une dizaine d'années - apparaît avec un cochon d'Inde dans les mains et affiche exactement la même expression que Charlotte.