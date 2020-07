États-Unis

La juge progressiste de la Cour suprême «RBG» hospitalisée

Ruth Bader Ginsburg, 87 ans, est de retour à l’hôpital pour une possible infection. Les démocrates suivent son état de santé de très près.

La juge progressiste et doyenne de la Cour suprême américaine Ruth Bader Ginsburg a été de nouveau hospitalisée mardi pour une possible infection, a annoncé mardi l’institution. L’état de santé de la magistrate de 87 ans, surnommée «RBG», est scruté par les démocrates et la gauche américaine qui en ont fait leur championne.