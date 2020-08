Colombie

La justice a ordonné l'arrestation de l'ex-président Uribe

L’ancien président colombien Avaro Uribe a fait savoir que la justice de son pays entend l’arrêter, dans le cadre d’une affaire de manipulation de témoins.

L'ex-président colombien et actuel sénateur Alvaro Uribe.

L'ex-président colombien et actuel sénateur Alvaro Uribe, encore très influent dans son pays, a annoncé mardi sur Twitter que la justice avait ordonné son arrestation. Il est visé dans une affaire de manipulation de témoins contre un opposant.

«La privation de ma liberté me cause une profonde tristesse pour mon épouse, pour ma famille et pour les Colombiens qui croient encore que j'ai fait quelque chose de bien pour la patrie», a tweeté l'ancien chef de l'Etat (2002-2010), le leader de la droite dure. Alvaro Uribe, 68 ans, le chef du Centre démocratique (CD, au pouvoir), n'a pas précisé si le mandat d'arrêt émis par la Cour suprême impliquait son transfert en prison ou son assignation à résidence.