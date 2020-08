Football

Le début du championnat décalé d’une semaine

La Swiss Football League a retouché son calendrier. Chaque club jouera ainsi une fois à domicile et une fois à l’extérieur avant la fin (théorique) de la limitation à 1000 spectateurs.

Face aux décisions prononcées par le Conseil fédéral mercredi, la Swiss Football League a décidé de retoucher le calendrier de la saison 2020-2021. Trois journées de Super League étaient à l’origine agendées en septembre, soit avant la date de la levée (théorique) de l’interdiction des manifestations réunissant plus de 1000 personnes. Pour des questions d’équité notamment, l’une d’entre elles (la première, prévue les 12 et 13 septembre) a été décalée aux 22, 23 et 24 décembre. Chaque club disputera ainsi un match à domicile et un autre à l’extérieur avant octobre et la fin annoncée de la limitation à 1000 spectateurs dans les stades .