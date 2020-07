La location de logements de vacances gagne du terrain cet été

Tourisme

Les Suisses réservent davantage de logements dans le pays pour les vacances estivales, ont constaté le voyagiste Hotelplan et la plateforme de location Airbnb. Le Tessin, les Grisons et le Valais sont les destinations préférées des Helvètes cette année.

Interhome, filiale d’Hotelplan spécialisée dans la location de logements, observe une tendance «très réjouissante» pour les vacances d’été. «Les réservations faites par les Suisses pour des maisons ou appartements se trouvant dans le pays ont enregistré une croissance par rapport à l’année passée», a indiqué à AWP Bianca Gähweiler, directrice de la communication d’Hotelplan, sans donner de plus ample détail.

«Le Tessin, les Grisons et le Valais sont les destinations préférées», a précisé Bianca Gähweiler. Les Suisses s’intéressent tout autant à une petite cabane dans le canton italophone, un chalet dans les montagnes qu’à un appartement moderne au centre d’une destination touristique très fréquentée.

Croissance moins forte des hôtels

Cet engouement pour le tourisme au sein des frontières nationales est également observé par Interhome dans d’autres pays comme la France et l’Allemagne, a fait remarquer celle qui est aussi la porte-parole d’Interhome, qui compte 3316 objets de location en Suisse. Le Covid-19 étant toujours présent, moins de Suisses se rendront à l’étranger pour leurs vacances en comparaison avec les années précédentes.

Airbnb constate la même tendance. «Les nuitées réservées en mai 2020 ont doublé sur un an en Suisse», a indiqué à AWP une porte-parole du groupe américain. Chez le voisin allemand, elles ont bondi de presque 60% sur un an durant la semaine du 31 mai au 6 juin. La majorité des touristes locaux restent pour une durée de deux à six nuits, a complété la responsable.