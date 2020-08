Afrique

La lutte contre l’épidémie Ebola se complique en RDC

L’OMS est préoccupée par des cas dans des zones difficiles d’accès en République démocratique du Congo, jugeant l’évolution de l’épidémie inquiétante.

«La propagation géographique de l’épidémie est vaste, avec des cas dans certaines zones séparées par plus de 250 kilomètres et de nombreuses zones ne sont accessibles que par hélicoptère ou par bateau», explique dans un communiqué le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Déjà 36 morts

Un total de 86 cas (82 confirmés et 4 probables), dont 36 décès, ont été enregistrés, soit une létalité globale de 41,9%, selon les statistiques des autorités sanitaires congolaises et l’OMS jeudi. La précédente épidémie, la plus meurtrière qu’a connue la RDC avec 2277 décès, s’était déclarée le 1er août 2018 et s’est officiellement terminée le 25 juin.