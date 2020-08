Coronavirus

La médecin cantonale préoccupée par la situation à Genève

Aglaé Tardin constate que les plus jeunes contaminent les personnes âgées qui sont à nouveau infectées. Pour elle, le gouvernement doit donner un tour de vis.

La médecin cantonale genevoise Aglaé Tardin est préoccupée par la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 à Genève, où le nombre de contaminations est relativement plus élevé qu’ailleurs en Suisse. «Ces dernières semaines, nous voyons à nouveau que des personnes plus âgées ont été infectées», a-t-elle déclaré vendredi dans une interview à la Tribune de Genève .

«Nous nous rendons compte que les plus jeunes contaminent les plus âgés», a poursuivi Aglaé Tardin. Le souci principal des autorités, «c’est de ne plus réussir à protéger les populations à risque puisque la propagation du virus ne se cantonne plus qu’aux seuls jeunes».