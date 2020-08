il y a 51min

Automobilisme

La Mercedes n’est pas parfaite

Personne n’avait vu arriver la menace de Max, même pas le pilote Red Bull. A Silverstone, les Mercedes ont perdu une course qu’elles ne devaient pas perdre.

par Luc Domenjoz

Paddock, toutes les infos de la F1. LEMATIN

Deux déçus sur le podium

Il n’y avait qu’à lire le visage éberlué des deux pilotes Mercedes, à l’arrivée de la course, pour comprendre leur déception. Ils n’en revenaient pas d’avoir perdu une course dont ils étaient les immenses favoris, surtout après avoir monopolisé la première ligne de la grille de départ avec plus d’une seconde d’avance sur tous leurs adversaires.

Les pilotes Mercedes ont été victimes de deux phénomènes: leur performance en qualification était un peu artificielle, puisque leur moteur dispose d’un mode «de fête» (le «party mode») qui leur octroie un surcroît de puissance pendant un tour. Le moteur Honda des Red Bull n’a pas l’équivalent. En course, par contre, les Mercedes ne pouvaient pas utiliser cet avantage.

«Nous savions que notre avantage serait moindre par forte chaleur, mais pas à ce point-là» Toto Wolff, patron de Mercedes

Deuxièmement, la Mercedes W11 souffre visiblement d’un problème avec les fortes chaleurs: «Nous roulons avec beaucoup d’appuis aérodynamiques, ce qui fait souffrir nos pneus davantage que nos adversaires», expliquait Toto Wolff lors d’une conférence «Zoom», dimanche soir. «Nous savions que notre avantage serait moindre par forte chaleur, mais pas à ce point-là.»

Personne ne se doutait que la Red Bull RB16 serait aussi efficace avec les pneus durs, et qu’elle préserverait ses gommes à ce point. Personne, même pas Max Verstappen, le vainqueur du jour. «Je ne l’ai pas vue arriver, cette victoire», s’amusait le Néerlandais après l’arrivée. «Ce n’est qu’après le premier relais que j’ai vu que nous étions vraiment bien avec les pneus. Dès les premiers tours, je me suis rendu compte que les Mercedes avaient des problèmes. C’était normal: j’avais les pneus durs, et eux les mediums. Alors je me suis rapproché, et j’ai mené ma course. Quand je me suis arrêté, on a eu un problème avec une roue, je me suis retrouvé derrière Valtteri, mais j’avais nettement plus d’adhérence que lui, et je l’ai passé tout de suite…»

«L’écurie a dû s’endormir» Valtteri Bottas, pilote Mercedes

Derrière le pilote Red Bull, Valtteri Bottas allait ensuite perdre la deuxième place au profit de Lewis Hamilton: voyant les difficultés du Finlandais, l’équipe Mercedes a changé de stratégie pour le Britannique, l’a laissé en piste plus longtemps pour qu’il ait des pneus plus frais en fin de course.

Alors qu’il partait en pole-position, Valtteri Bottas se retrouve donc troisième et perd encore du terrain au championnat. «Ce n’est vraiment pas terrible, ce résultat. L’écurie a dû s’endormir. En tout cas, ma stratégie n’était de loin pas idéale», se lamentait le Finlandais.

Si l’équipe Mercedes s’était endormie, ce Grand Prix du 70e l’aura réveillée: Max Verstappen, au prix d’une course parfaite, lui a montrée que la Mercedes W11 n’est pas invincible. Surtout par fortes chaleurs.

Une histoire de pression

A l’arrivée de la course, les pneus de la Red Bull du vainqueur semblaient comme neufs, alors que les gommes des deux Mercedes étaient détruites, parsemées de cloques et usées jusqu’à en voir l’architecture. Les pneus sont pourtant les mêmes pour tous. Chez Mercedes, comprendre ce qui s’est passé sera fondamental pour éviter de tels problèmes le week-end prochain, à Barcelone, où la météo risque d’être encore plus chaude qu’à Silverstone.

«Ils (ndlr: les gens de Red Bull) doivent avoir un truc pour garder les pressions de leurs pneus plus basses que nous», avançait Lewis Hamilton après la course. «De manière générale, pour préserver vos pneus, vous devez garder leurs températures aussi basses que possible pour que les pressions ne soient pas trop élevées. Comme ils parviennent probablement à rouler avec des pressions plus basses, nos pneus ont des cloques et pas les leurs. C’est sans doute de là que viennent nos problèmes. On va devoir travailler là-dessus.»

La F1 en perte sèche

La société qui détient les droits commerciaux de la F1, Liberty Media, a publié ses chiffres lundi pour le trimestre allant d’avril à juin 2020. Et c’est un désastre, pire encore que prévu. La société tire ses revenus de l’organisation des Grands Prix: des droits télévisés, des redevances payées par les organisateurs, des sponsors autour du circuit et du Paddock Club - le réceptif de luxe où les équipes accueillent leurs invités.

Comme aucun Grand Prix n’a eu lieu avant juillet, le chiffre d’affaires de la période avril à juin est tombé à 24 millions de dollars (provenant des sponsors payant par tranche). L’an dernier, ce même chiffre s’élevait à 620 millions!

Malgré la réduction des coûts, avec l’introduction du chômage partiel dans ses équipes, et sans avoir reversé un centime aux écuries, Liberty a dégagé une perte de 136 millions sur une période qui lui avait rapporté 14 millions l’an dernier.

Sur ce trimestre, qui se terminera fin septembre, la situation devrait se redresser puisque plusieurs Grands Prix sont organisés cet été. Mais les rentrées resteront en berne, puisqu’au lieu de recevoir des dizaines de millions de la part des organisateurs, Liberty doit au contraire les payer pour qu’ils organisent leurs épreuves. La F1 souffre terriblement de la pandémie.

Vettel furax contre Ferrari

Pendant le Grand Prix du 70e, on a entendu Sebastian Vettel se plaindre de ses ingénieurs: «Enfin, on en avait discuté ce matin, tonnait-il dans sa radio de bord. Il ne fallait pas faire comme ça, vous savez que vous avez foiré la stratégie.»

A l’arrivée, Sebastian Vettel ne pointait qu’à la 12e place, après être longtemps resté bloqué derrière un groupe d’adversaires. A l’arrivée, il était furax: «Pendant la réunion stratégique du matin, on avait dit qu’il ne fallait pas s’arrêter pour se retrouver derrière. Et c’est pourtant ce qu’on a fait. On a chaussé les pneus durs pour moins de dix tours, puis on a mis les medium pour 20 tours. Ça n’a aucun sens!»

Evidemment, le tête-à-queue de l’Allemand, au premier tour, ne l’a pas aidé puisqu’il s’est retrouvé dernier. «Je ne sais pas ce qui s’est passé. J’essayais de ne pas prendre de risque, et j’ai senti un choc par derrière. Ça devait être le vibreur. Ça m’a déstabilisé et je suis parti en travers.»

Selon Mattia Binotto, le patron de Ferrari, c’est cette faute qui a coûté la course de Sebastian Vettel, et non une quelconque stratégie fautive: «Peut-être qu’on a arrêté Sebastian un tout petit peu trop tôt, mais ça n’aurait pas fait de réelle différence, rétorque Mattia Binotto. Sa course a été compromise par son tête-à-queue du départ, pas par la stratégie. Sebastian a du mal à avoir confiance dans la voiture. Il passe de mauvais moments pendant les qualifications… Mais je ne crois pas qu’il ait perdu la foi.»

Toto Wolff attend ses adversaires

A Silverstone, plusieurs patrons d’écurie soupçonnaient Mercedes d’avoir commis une entorse au règlement en livrant les plans de ses conduites de freins à Racing Point: «Jamais Ferrari ne nous aurait donné les plans de pièces alors que cela devenait interdit en 2020», avançait Günther Steiner, chez Haas. «Si Mercedes a fait ça, alors l’écurie doit être sanctionnée.»

«Si quelqu’un veut nous attaquer, qu’il le fasse. Nous irons au tribunal en toute confiance» Toto Wolff, patron de Mercedes

Du côté du constructeur allemand, Toto Wolff, le patron, continue d’affirmer que son écurie n’a rien fait de mal. «Si quelqu’un veut nous attaquer, qu’il le fasse. Nous irons au tribunal en toute confiance.» Mais évidemment, la marque à l’étoile détesterait être traînée en justice. Toto Wolff a peut-être eu tort de laisser ses ingénieurs donner des plans à Racing Point en raison de son amitié avec Laurence Stroll, son propriétaire, avec lequel il a passé des vacances cette année et duquel il a acheté des actions d’Aston Martin.