La militante Amira Bouraoui condamnée à un an de prison

Algérie

Célèbre opposante d’Abdelaziz Bouteflika, Amira Bouraoui a été immédiatement incarcérée après avoir été reconnue coupable de six chefs d’accusation.

Amira Bouraoui, une gynécologue de 44 ans, mère de deux enfants de 12 et 16 ans, a été immédiatement incarcérée. Elle avait été interpellée chez elle mercredi soir et placée en garde à vue. La militante a été reconnue coupable de six chefs d’accusation, dont «offense à l’islam», «offense» au président de la République Abdelmadjid Tebboune et «incitation à violer le confinement» en «exposant directement la vie d’autrui ou son intégrité physique à un danger» pendant la crise sanitaire.