La moitié des habitants de Tokyo contre des JO en 2021

Olympisme

Un peu plus de la moitié des habitants de Tokyo sont opposés à l'organisation l'an prochain dans leur ville des Jeux olympiques de 2020 reportés d'un an.

51,7% des personnes ayant répondu à cette enquête menée par deux médias nippons ce week-end ont dit espérer que les Jeux seraient soit à nouveau reportés soit annulés, tandis que 46,3% ont dit souhaiter qu'ils aient bien lieu en 2021. Plus précisément, 27,7% voudraient une annulation pure et simple et 24,0% un second report, 31,1% espèrent des Jeux d'une ampleur réduite et 15,2% des JO pleins et entiers. Conduit par téléphone par l'agence de presse japonaise Kyodo et la chaîne de télévision Tokyo MX du 26 au 28 juin, le sondage a recueilli 1030 réponses.