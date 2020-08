Jura

«La mort subite d’un cheval ne m’est jamais arrivée»

Après la mort près de Naples d’un cheval tirant une calèche, «lematin.ch» s’est entretenu avec le gérant d’un réseau équestre.

«En vingt ans de travail, la mort subite d’un cheval ne m’est jamais arrivée», précise d’emblée David Protti. «Nos chevaux Franches-Montagnes sont faits pour le trait: on les entraîne et ils sont en forme», reprend cet organisateur, en prenant pour exemple un cheval avec lequel il travaille depuis 17 ans.

Quatre heures

Quand un cheval ne suffit pas, on en met deux ou trois.

Malaise possible

David Protti sait que du temps de son prédécesseur, le cœur d’un cheval loué l’armée avait lâché. Un malaise est toujours possible, mais toutes les précautions sont prises en Ajoie.



Près de Naples, le cheval est mort par une température de 36 degrés. «Il fait parfois chaud en Ajoie, mais nous avons de la forêt et les chevaux sont à l’ombre et rarement plein soleil», précise David Protti, sans cacher qu’il est parfois insulté par des militants de la cause animale.