Basketball

La NBA, un genou à terre dans un climat particulier

Genou à terre pendant l'hymne, joueurs, entraîneurs et arbitres de la NBA ont protesté contre les injustices raciales, jeudi, en marge de la reprise de la saison après quatre mois et demi d'interruption.

Les joueurs des Los Angeles Lakers et Clippers ont posé un genou à terre en hommage au mouvement «Black Lives Matter»

Ces derniers jours, les joueurs des 22 équipes qualifiées pour cette reprise très attendue du championnat, interrompu pendant plus de quatre mois à cause du coronavirus, se sont concertés pour agir à l'unisson.

Sur les parquets du HP Field House et de l'Arena, deux des trois salles de l'immense complexe ESPN World Wide of Sports où les matches auront lieu à huis clos jusqu'à mi-octobre, le même instant solennel a ainsi été observé.

«Aujourd'hui, ça dépassait le basket. Nous comprenons ce qui se passe dans la société en ce moment et nous utilisons cette plateforme qu'est la NBA pour faire passer les messages et rester forts sur ce point. C'est un bon début», a déclaré LeBron James après son match.

Pas de sanction

«Il y a eu des progrès. Mais dans le passé, quand il y a eu des progrès, nous avons un peu lâché le pied. On ne veut plus que ça arrive. Nous avons affaire à beaucoup de racisme, d'injustice sociale et de brutalité policière. Pas seulement dans nos quartiers, pas seulement sur des Noirs ou des personnes de couleur», a-t-il ajouté.