La nièce de Trump va révéler des secrets de famille dans un livre

Etats-Unis

Mary Trump va publier un livre en juillet racontant des événements dont elle a été témoin dans son enfance. La maison d’édition affirme que les relations familiales impliquant le président américain étaient «un cauchemar fait de traumatismes».

Écrit par Mary Trump, «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» (soit «Trop et jamais assez: comment ma famille a créé l’homme le plus dangereux du monde» en français), sortira le 28 juillet, a précisé Simon & Schuster.