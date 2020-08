Bulgarie

La nouvelle constitution refusée par les manifestants

Le premier ministre Boïko Borissov espérait satisfaire les manifestants et l’opposition mais sa proposition a été immédiatement rejetée.

Le premier ministre bulgare Boïko Borissov a proposé vendredi aux contestataires réclamant la fin de la corruption d’adopter une nouvelle constitution pour limiter l’influence des oligarques. L’idée a été immédiatement rejetée par l’opposition et les manifestants.

«Les partis politiques du système ne peuvent plus étouffer le grand désir de changement en Bulgarie», a déclaré le chef du gouvernement dans un appel solennel à la nation, diffusé sur la radio et à la télévision. «Je respecte la révolte des jeunes et tout est entre leurs mains», a ajouté Boïko Borissov en référence aux milliers de manifestants qui réclament son départ dans la rue depuis cinq semaines.