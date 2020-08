Jeux vidéo La nouvelle mouture de Flight Simulator prend son envol

Après 14 ans d’attente, plusieurs dizaines de millions de fans d’aviation dans le monde vont pouvoir découvrir mardi la nouvelle mouture de la plus ancienne franchise de jeux de Microsoft.

Attendu par une communauté de plusieurs dizaines de millions de fans d’aviation dans le monde, le jeu permet à chacun de vivre des sensations au plus proche d’une véritable expérience de pilotage, en prenant le manche de plus d’une vingtaine d’appareils, du petit Mudry Cap 10 au Boeing 787 en passant par l’Airbus A320-Neo ou le Pitts S2S.

Adapté à la réalité virtuelle

Même virtuel, le pilotage n’est pas à la portée de tous

La profondeur, la variété et la qualité des paysages, construits sur des images satellites et générés en temps réel, reproduisant littéralement le monde entier, les changements météo et leur incidence sur le vol des appareils, la précision de ces derniers semblent avoir convaincu les testeurs, en attendant de voir s’ils séduisent également les joueurs.

Pour y jouer, il faut disposer d’une machine également de très haut niveau, capable de supporter les demandes du jeu en termes de capacité de calcul et de débit de connexion à internet. Le jeu s’apprécie également mieux avec des contrôleurs adaptés: pédales, joysticks de pilotage et manettes des gaz.

Véritable simulation de vol, au plus proche des commandes et réactions réelles d’un avion, Flight Simulator n’est pas non plus accessible au premier venu et pourrait s’avérer rapidement ardu et rebutant pour des débutants qui s’imaginaient juste prendre du plaisir à survoler leur maison ou le lieu de leurs vacances de rêve.