Coronavirus

La Nouvelle-Zélande envisage une «bulle» touristique avec les îles Cook

Les deux pays ayant contenu la propagation du Covid-19, leurs gouvernements respectifs souhaitent établir un corridor pour permettre les déplacements sans avoir à faire de quarantaine.

La Nouvelle-Zélande n’a plus enregistré de cas de transmission locale de la maladie depuis plus de 100 jours, tandis que les îles Cook se sont déclarées exemptes du virus mi-avril. (Photo Marty MELVILLE / AFP)

La Nouvelle-Zélande ne recense que 22 décès dus au coronavirus et n’a plus enregistré de cas de transmission locale de la maladie depuis plus de 100 jours. Les îles Cook se sont déclarées exemptes du virus mi-avril.