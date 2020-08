Etats-Unis

La NRA accusée de fraude financière

Des dirigeants du lobby pro-armes NRA, dont son influent patron Wayne LaPierre, sont poursuivis par l’Etat de New York. Ils sont accusés d’avoir «pillé les biens» de l’organisation.

La procureure générale de New York Letitia James a affirmé que son patron M. LaPierre et trois autres hauts responsables du lobby avaient utilisé les contributions et dons des membres pendant des années comme «leur propre tirelire». Ils ont dépensé des dizaines de millions de dollars en violation des lois régissant les organisations à but non lucratif.