La pandémie est entrée dans une «nouvelle et dangereuse phase»

Virus

L’OMS a affirmé ce vendredi à Genève avoir été informée de plus de 150 000 cas jeudi de Covid-19, un record en un jour.

«Le virus continue de se propager rapidement» et provoque toujours des décès a affirmé le directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que la pandémie s’«accélère» et est entrée «dans une nouvelle et dangereuse phase». Elle a affirmé vendredi à Genève avoir reçu des indications sur plus de 150’000 cas jeudi, un record en un jour.