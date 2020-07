Suisse

La pandémie pourrait coûter 500’000 nuitées aux campings

La saison des campings a débuté avec 9 semaines de retard en raison du coronavirus. Mais même si la demande a depuis explosé, la facture risque d’être salée.

La saison de camping a commencé le 6 juin, près de neuf semaines plus tard que normalement. En cause, la fermeture ordonnée pour faire face au coronavirus.

Le TCS, qui gère 24 campings, a vu ses nuitées chuter de plus de 90% entre janvier et avril, a indiqué son porte-parole Daniel Graf. Dès la réouverture, la demande a explosé. En juin, le TCS a enregistré 20% de nuitées en plus qu’un an auparavant. Les campeurs qui n’ont pas réservé n’ont que peu de chances de trouver une place d’ici mi-août.