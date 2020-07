inde

La pénurie de main-d’œuvre entrave la reprise

Les travailleurs venus des régions les plus déshéritées de l’Inde sont rentrés dans leurs villages au début du confinement ordonné fin mars. Ils hésitent à revenir vers les grands centres urbains malgré les appels du gouvernement.

La vie économique est à l’arrêt un peu partout en Inde et le gouvernement peine à faire revenir les travailleurs migrants.

Malgré les promesses d’augmentation, les entreprises indiennes peinent à faire revenir les millions de travailleurs migrants qui ont fui les villes au début de l’épidémie et redoutent toujours le coronavirus, ce qui hypothèque la relance de l’économie.

Employés dans tous les secteurs d’activité, du bâtiment au textile, ces travailleurs venus des régions les plus déshéritées du pays constituent la colonne vertébrale de la troisième économie d’Asie.

Les gratte-ciels de Bombay, par exemple, ont pour beaucoup été construits par des travailleurs provenant d’Etats beaucoup plus pauvres comme l’Uttar Pradesh, le Bihar et l’Odisha, qui leur fournissent aussi normalement une abondante main-d’œuvre d’agents de sécurité, de cuisiniers ou de femmes de ménage.

Quatre mois plus tard, alors que les restrictions commencent à être levées, certains travailleurs sont revenus, mais plus de 10’000 chantiers demeurent quasi à l’arrêt, faute de main-d’œuvre.

Billets d’avion gratuits

Le groupe Hiranandani, un géant de l’immobilier, a continué de payer ses ouvriers pendant le confinement -ce qui est rare- et a eu un peu plus de réussite pour garder sa main-d’œuvre. Mais il n’est parvenu à convaincre qu’environ 30% de ses 4500 ouvriers de rester sur les chantiers.

Face au plongeon de l’économie, le Premier ministre Narendra Modi s’est empressé de lever les restrictions pour les entreprises, alors même que l’épidémie s’accélère en Inde, avec près d’un million et demi de cas.

Plus de 31’000 personnes ont succombé au Covid-19 dans le pays, soit le sixième bilan le plus élevé au monde. De nombreux experts estiment en outre ces chiffres sous-évalués.

En dépit de l’assouplissement des restrictions, les économistes sont pessimistes pour les entreprises indiennes, confrontées à des difficultés financières, à l’arrêt des projets et donc à la pénurie de main-d’œuvre.

Commandes textiles reportées

La demande immobilière s’est effondrée de près de 90% à Bombay. «Le secteur est doublement pénalisé, d’une part par la baisse de la demande, et de l’autre par la pénurie d’ouvriers», explique à l’AFP Pankaj Kapoor, directeur du cabinet de consultants basé à Bombay Liases Foras.

Et il redoute une aggravation de la crise, en notant que le ralentissement des chantiers et des ventes a aussi un impact sur les crédits qui ne sont plus accordés par les prêteurs.