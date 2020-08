Bienne

La petite annonce litigieuse pour la mairie est passée au vert

Dans une fausse publicité pour le poste de maire/mairesse, les Vert’libéraux ont d’abord usurpé l’identité visuelle de la Ville, avant de rectifier le tir.

Le vice-chancelier Julien Steiner dresse un constat: «Ce n’est plus notre identité visuelle». Mais même en vert, la petite annonce de samedi n’apaise pas la polémique: «Sur le fond, on laisse penser qu’il faut postuler pour le poste de maire, alors qu’il est le résultat d’un scrutin populaire et d’une élection combinée avec celle du Conseil municipal», assène Julien Steiner.