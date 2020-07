Allemagne

La pire attaque antisémite de l'après-guerre en procès

L’homme qui a mené un assaut contre une synagogue remplie de fidèles, en octobre de l’année dernière, en Allemagne sera face à la justice ce mardi.

«Je veux comprendre»

L'homme est notamment poursuivi pour double meurtre, tentative de meurtres sur 9 autres personnes et incitation à la haine raciale.

Le tribunal de Magdebourg, en Saxe-Anhalt dans l'est du pays, a prévu 18 jours d'audience pour ce procès fleuve qui devrait durer jusqu'à mi-octobre.

Stephan Balliet est accusé d'avoir commis «un attentat contre des citoyens et citoyennes de confession juive avec une motivation antisémite, raciste et xénophobe», selon l'acte d'accusation.

C'est vêtu d'une tenue militaire qu'il avait tenté d'entrer de force dans l'édifice religieux avec des charges explosives et des armes à feu, notamment un fusil fabriqué à l'aide d'une imprimante 3D.

Après avoir échoué à enfoncer la porte, il avait abattu une passante puis plus loin un homme dans un restaurant de kebabs, ciblé pour sa clientèle immigrée. La police l'avait finalement arrêté après une course-poursuite.

L'accusé a en effet filmé et diffusé en direct son assaut lors duquel il niait l'existence de la Shoah et s'en prenait aux Juifs. Il a aussi publié sur internet un «manifeste», apparu le lendemain, dans lequel il exprimait sa haine des Juifs.

«Massacre»

Socialement isolé et vivant chez sa mère dans un village reculé de Saxe-Anhalt, cet homme au crâne rasé adepte des théories conspirationnistes néonazies avait abandonné ses études et passait la plus grande partie de son temps derrière un ordinateur.