Incendie de la cathédrale de Nantes

Le bénévole est passé aux aveux

Le servant d’autel qui avait été interpellé suite à l’incendie de la cathédrale a été placé en détention provisoire dans la nuit de samedi à dimanche après avoir reconnu les faits.

L’incendie de la cathédrale de Nantes est survenu le 18 juillet, soit un peu plus d’un an après celui à Notre-Dame de Paris.

Une semaine après l’incendie dans la cathédrale de Nantes, dans l'ouest de la France, un bénévole rwandais du diocèse est passé aux aveux et a été placé en détention provisoire dans la nuit de samedi à dimanche pour «destructions et dégradations par incendie».

Le suspect, âgé de 39 ans, est «soulagé», «apeuré» et «dépassé», a déclaré dimanche son avocat Quentin Chabert aux journalistes. Il «a reconnu avoir allumé les trois feux dans la cathédrale: sur le grand orgue, le petit orgue et dans un panneau électrique», avait précisé plus tôt le procureur de la République de Nantes Pierre Sennès.