La PlayStation 5 sera chère... ou plus chère

On spécule

En mettant l'accent sur la «valeur» par opposition au «prix», Jim Ryan, patron de la branche jeu vidéo de Sony, prépare le terrain à une console qui sera plus onéreuse que la PS4 à son lancement.

Il y a d'abord l'évidence, Sony veut en donner à ses clients pour leur argent, aucun entrepreneur ne serait suicidaire au point de dire le contraire. Mais derrière le cliché se cache aussi une sorte d'aveu d'échec: le prix de la PlayStation 5, cette fin d'année, ne pourra pas être aussi attractif que celui que Sony avait pu établir – 399 dollars/euros, ajoutez une cinquantaine de francs pour obtenir le prix suisse – au lancement de la PlayStation 4, en novembre 2013. Des choix de technologies plus disruptives (donc plus onéreuses) expliquent en partie cela.

Plafond de verre

A quel prix Jim prépare-t-il alors les fans? C'est là que le jeu des spéculations commence: 399 dollars? La valeur sur le prix, donc on oublie. 599 dollars? Plus plausible mais sans doute exagéré. Sony garde en effet un souvenir cuisant du prix de lancement de la PlayStation 3 en 2006 -2007 qui avait brisé un plafond de verre – 599 euros déjà en Europe et prix explosé dans des proportions bibliques en Suisse: 899 francs! Cela avait donné au fabricant bien du fil à retordre pour rattraper, et dépasser sur la longueur, une Xbox 360 moins chère et plus facile à programmer.