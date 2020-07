Le photographe Michel Willemin a réalisé une prise de vue céleste sur le plus haut sommet jurassien (1608m).

La plus belle photo de la comète, au-dessus de Saignelégier

Le photographe Michel Willemin a réalisé une prise de vue céleste sur le plus haut sommet jurassien (1608m).

Quelle belle image, avec en bas à droite, la commune jurassienne de Saignelégier! Établi à Prêles (BE), le photographe Michel Willemin (www.willemin.li) a fait très fort samedi dernier, à 21h21, pendant le passage de la comète C/2020 F3.

L’astre découvert le 27 mars dernier par un téléscope spatial infrarouge lancé en 2009 de la Nasa est passé au périhélie, soit le point de son orbite le plus proche du soleil, le 3 juillet dernier. «Sa distance à la terre sera minimale le 23 juillet», a indiqué Michel Willemin dans «Le Journal du Jura». Un événement qui ne se reproduira plus guère avant… 6 800 ans!

Sur la photo, la comète égraine sa queue faite de plasma et de poussière, orientée dans la direction opposée à celle du soleil, en raison du vent solaire. «L’agglomération principale, source de la plus grande pollution lumineuse, est celle de Montbéliard-Adincourt, en France», 45 km plus loin, a précisé le photographe. Au bas de l’image, les lumières rouges émanent des éoliennes de la montagne du Droit.