La plus jeune fille de Nelson Mandela est décédée

Afrique du Sud

Très engagée dans la lutte contre l’apartheid, Zindzi Mandela est décédée à l’âge de 59 ans, dans un hôpital de Johannesburg. Le chef de l’État a rendu hommage à «une courageuse militante politique».

Zindzi Mandela, la plus jeune fille du premier président noir sud-africain Nelson Mandela, est décédée lundi, à l’âge de 59 ans, dans un hôpital de Johannesburg, a-t-on appris de sources officielles. Les causes de son décès n’ont pas été précisées.

Dans un communiqué, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a présenté ses «condoléances les plus sincères à la famille Mandela», se disant «profondément attristé par la mort de (…) Zindziswa +Zindzi+ Nobutho Mandela».

Ambassadrice de l’Afrique du Sud au Danemark

«Zindzi Mandela était très connue dans le pays et dans le monde. Pendant nos années de combat, elle a fait prendre conscience de l’inhumanité du système de l’apartheid et de la détermination inébranlable de notre combat pour la liberté», a expliqué Cyril Ramaphosa, membre de l’ANC, le parti au pouvoir depuis 1994.

«Enfant de la nation»

Zindzi Mandela était la plus jeune fille de Nelson Mandela, Prix Nobel de la paix et premier président sud-africain noir (1994-1999), et de Winnie Madikizela-Mandela, égérie populaire mais controversée de la lutte contre l’apartheid.