La police ratisse le quartier de Dijon secoué par la violence

France

Une vaste opération de perquisitions mobilisant 140 policiers a été lancée vendredi matin: elle vise à rechercher des armes, des munitions et des stupéfiants.

Une vaste opération de perquisitions mobilisant 140 policiers était en cours vendredi matin dans un quartier sensible de Dijon (est de la France), a indiqué le préfet. Le chef-lieu bourguignon a été secoué entre le 12 et 15 juin par plusieurs nuits de violences «Les opérations de police visent à rechercher des armes, des munitions et des stupéfiants», a expliqué à l’AFP Bernard Schmeltz, préfet de région. Le but n’est pas d’interpeller mais de procéder à des perquisitions, précise-t-il.