Genève

La police renforce sa présence face à une bande de jeunes

Constatant une augmentation de la délinquance de rue dans le quartier des Grottes, les forces de l’ordre genevoise ont mis sur pied une unité temporaire dans le secteur.

La police a renforcé sa présence, avec des agents en uniforme et en civil (image symbolique)

Le Groupe vols et agressions de rue (GVAR) compte six inspecteurs de la police judiciaire. «Le dispositif est prévu pour trois mois, mais est reconductible selon l'évolution de la situation», a indiqué mercredi Alexandre Brahier, porte-parole de la police genevoise, confirmant une information de la RTS. La police a renforcé sa présence dans le secteur, avec des agents en uniforme et en civil.