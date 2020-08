La police tire des lacrymogènes à Hong Kong

Chine

Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc sur des manifestants qui défiaient les autorités pour organiser un rassemblement.

Donald Trump a annoncé vendredi qu'il souhaitait mettre fin aux exemptions accordées à Hong Kong dans le cadre de sa relation spéciale avec les États-Unis désormais remise en cause. (29 mai 2020)

La police hongkongaise a de nouveau fait usage de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc dimanche. Elle tentait ainsi de disperser une manifestation pro-démocratie non autorisée dans les rues commerçantes et touristiques de la pointe de la péninsule de Kowloon.