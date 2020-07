La police trouve une salle de torture dans une prison secrète

Pays-Bas

Une incroyable et sinistre installation destinée à la séquestration et à la torture d’otages a été dénichée au sud du pays.

Lors de différentes perquisitions, la police a interpellé six suspects. Ces personnes ont décrit le dernier conteneur comme une «salle de traitement». Mais elle «était clairement destinée et préparée à torturer des gens», a communiqué mardi le ministère public néerlandais.

Sécateurs, scalpels, pinces

Ce conteneur comme les six autres destiné à la détention avaient été insonorisés. Dans une autre pièce, des vêtements de police, des gilets pare-balles et des feux clignotants ont été dénichés. Dans les six salles converties en prison il y avait une caméra de surveillance. Ainsi que deux paires de menottes: une au sol et une au plafond pour pouvoir «enchaîner quelqu'un debout, les bras levés».