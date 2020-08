Pentagone

La Pologne accueillera 5500 soldats américains par rotations

Le ministre américain de la Défense Mark Esper a annoncé ce lundi que les États-Unis déploieront quelque 1000 soldats supplémentaires en Pologne suite à un nouvel accord de coopération avec Varsovie.

Les États-Unis et la Pologne ont conclu leurs négociations sur un accord de coopération en matière de défense qui définit «le cadre légal, les infrastructures et un partage équitable des charges», a indiqué le ministre américain de la Défense, Mark Esper, dans un communiqué.

Sans leurs familles

Les soldats ne seront pas positionnés en permanence et ils ne seront donc pas accompagnés de leurs familles, ce qui aurait impliqué des infrastructures plus complètes, notamment en termes de santé et d’éducation, et donc des emplois pour les populations locales.