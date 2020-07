Suisse

La population issue de la migration moins bien lotie

Selon l’OFS, les étrangers de première et deuxième générations bénéficient de moins bonnes conditions financières que les Suisses de souche.

Le taux de pauvreté des personnes actives occupées parmi les immigrés de première génération est de 6%, contre 3% pour la deuxième génération et la population non issue de la migration, indique mardi l’OFS dans une enquête portant sur l’année 2018.

Les étrangers de première et de deuxième générations vivent trois fois plus souvent dans un ménage connaissant une privation matérielle que les Helvètes «de souche». Par ailleurs, 6,1% de la population étrangère bénéficie de l’aide sociale, contre 2,3% des Suisses.

Moins bons logements

En outre, les «secondos» sont deux fois plus souvent confrontés à une ou plusieurs privations dans le logement que les personnes non issues de la migration (24% contre 12%). Un quart (26%) des personnes issues de la deuxième génération vivent dans un logement situé dans un quartier jugé trop bruyant, contre 20% pour la première et 16% pour celles qui ne sont pas issues de la migration.

Confiance dans les institutions

L’enquête de l’OFS relève par ailleurs que les étrangers de première génération «accordent systématiquement une confiance plus élevée» aux institutions que le reste de la population: 55% d’entre eux ont confiance dans le système politique (contre 45% pour les «secondos» et 41% pour les Suisses), près de 63% dans le système judiciaire (contre 51% et 50,5%) et 72% dans la police (contre 60% et 65%).