Suisse

La Poste a envoyé près de 20% de colis en plus en juillet

Le géant jaune a traité un volume de colis important au mois de juillet, notamment en raison de l’explosion du commerce en ligne. Face à cette hausse, il va investir 190 millions de francs dans des centres de tri régionaux.

Le volume de colis traité par La Poste a légèrement diminué avec le déconfinement. Le géant jaune a toutefois traité entre 15 et 20% de paquets de plus en juillet qu’un an auparavant.