Taïwan

La présidente Tsai Ing-wen rencontre le ministre américain Alex Azar

La visite d’Alex Azar, le responsable américain de plus haut rang à se rendre à Taïwan depuis 1979, a été condamnée par Pékin.

La visite de trois jours d’Alex Azar à Taïpei vise à promouvoir les valeurs démocratiques communes et à saluer le grand succès de Taïwan dans la gestion de l’épidémie de coronavirus. (Photo Pei Chen / POOL / AFP)

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a reçu lundi le secrétaire américain à la Santé, Alex Azar, arrivé la veille sur l’île pour une visite sans précédent depuis plus de 40 ans et qui a été condamnée par Pékin.

Alex Azar est le responsable américain de plus haut rang à se rendre à Taïwan depuis 1979, année où les États-Unis avaient rompu leurs relations diplomatiques avec Taïpei, capitale de l’île, afin de reconnaître le gouvernement communiste basé à Pékin comme le seul représentant de la Chine.

Ils restent toutefois, avec une certaine ambiguïté, l’allié le plus puissant du territoire insulaire et son principal fournisseur d’armes.

La visite de trois jours d’Alex Azar intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Pékin, qui s’opposent sur tout un tas de sujets, du dossier hongkongais aux questions commerciales, en passant par les responsabilités dans la pandémie de coronavirus.

«La réaction de Taïwan au Covid-19 a été parmi celles qui ont été le plus efficaces au monde, et cela reflète la nature ouverte, transparente, démocratique de la société et de la culture de Taïwan», a déclaré Alex Azar à la présidente taïwanaise lors de leur entretien.