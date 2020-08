Liban

Les protestataires s’emparent du ministère des Affaires étrangères

Les manifestants ont tenté de prendre d’assaut plusieurs ministères ainsi que le quartier général des banques. Un policier est mort.

Dans le même temps, d'autres protestataires investissaient le ministère de l'Economie, celui de l'Energie et le quartier général de l'Association des Banques, dans le sillage d'une manifestation contre les autorités, auxquelles est imputée la responsabilité de l'explosion meurtrière au port de Beyrouth mardi.

La manifestation a dégénéré dans la soirée en violences entre les protestataires et les forces de l'ordre. (8 août 2020)

Les protestataires ont déroulé deux immenses banderoles rouges à l'entrée de la villa traditionnelle qui a subi des dégâts en raison de l'explosion mardi, l'une proclamant «Beyrouth, capitale de la révolution», et l'autre «Beyrouth, ville sans armes».

Sami Rammah a appelé «les pays arabes frères, tous les pays amis, la Ligue arabe et l'ONU à considérer notre révolution comme le véritable représentant du peuple libanais».

Dans le centre-ville de Beyrouth, où la manifestation a dégénéré dans la soirée en violences entre les protestataires et les forces de l'ordre, un groupe de militants a pris d'assaut le ministère du Commerce.

Le QG des banques aussi

D'autres manifestants ont fait irruption au siège de l'Association des banques, qui cristallise la colère des Libanais depuis que les banques imposent des restrictions monstres sur les retraits et les transferts des déposants.

La prise d'assaut du ministère des Affaires étrangères intervient alors que des responsables étrangers se succèdent à Beyrouth et que l'aide internationale afflue après l'explosion de mardi. Dimanche, une visioconférence des donateurs doit se tenir en soutien au Liban, co-organisée par l'ONU et la France.

Le gigantesque incendie dans un entrepôt où étaient stockées depuis six ans 2.700 tonnes de nitrate d'ammonium au port de Beyrouth a provoqué l'énorme déflagration qui a fait au moins 154 morts et plus de 5.000 blessés.