Grande-Bretagne

La quarantaine chamboule le monde du tourisme

L’annonce d’une quarantaine obligatoire pour les touristes se rendant de France au Royaume-Uni est venue perturber le voyage de nombreuses personnes.

Avion et train font le plein

Air France a observé dès l’annonce du gouvernement britannique, tard jeudi soir, une hausse des réservations vers le Royaume-Uni. Vendredi, ses trois vols vers Londres-Heathrow étaient complets et ceux à destination de Birmingham, Edimbourg, Manchester et Newcastle quasiment pleins.

Idem chez Eurostar, dont les huit trains Paris-Londres se sont remplis dans la journée, au prix minimum de 241 euros l’aller simple dans la matinée (entre 25% et 182% de plus par rapport aux jours suivants).

Navires transmanche: peu de places de dernière minute

Du côté des navires Transmanche, le président du port de Calais, Jean-Marc Puissesseau, a indiqué à l’AFP avoir «demandé aux compagnies de ferries d’accepter le plus possible de véhicules de tourisme à bord de leurs bateaux et d’intensifier le nombre de leurs rotations entre Calais et Douvres». Chez la compagnie DFDS, le nombre de réservations pour vendredi a doublé dans la matinée.

«Coup dur» pour les transporteurs

Découragement en France

«Ça n’est pas neutre, et cela l’est d’autant moins que les Britanniques ont des comportements un peu différents des autres touristes internationaux en cela qu’on les retrouve beaucoup dans les espaces ruraux (…). Cet été, on commençait à en voir de plus en plus et, à l’évidence, cette décision va marquer un arrêt de leur venue.»