Suisse La reprise se poursuit pour le commerce extérieur

Les exportations sont remontées de 2,3% durant le mois de juillet. Même s’il y a du mieux, l’activité commerciale est à un seuil nettement inférieur par rapport à affiché en juillet 2019.

Le secteur bijouterie et joaillerie est celui qui a fait le plus gros rebond. (image d’illustration)

En termes réels, soit corrigés de l'inflation, et sur un mois, les exportations ont accéléré en juillet de 2,3% et les importations de 1,1%. Côté envois à l'étranger, tous les groupes ont affiché une croissance de leurs livraisons, à l'exception toutefois du secteur phare des produits chimiques et pharmaceutiques.