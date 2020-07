Tour Eiffel

La restauration tient le choc même sans touristes étrangers

Le restaurant panoramique, perché au deuxième étage de la Tour Eiffel, survit en l’absence des touristes américains éloignés par le Covid-19.

«Quand on a rouvert il y avait des réservations, ça s'annonçait bien, mais on était dans le doute: Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ce n'est pas juste une période d'euphorie où les gens vont ressortir, retourner au restaurant, puis en quelques semaines tout va s'éteindre ?», déclare à l'AFP Frédéric Anton, chef réputé du restaurant.

«Trois fois dans sa vie» à la tour Eiffel

«Quand on est Parisien, on vient trois fois dans sa vie à la tour Eiffel: quand on est petit, quand on a des invités étrangers qui viennent en France, et quand on a de jeunes enfants. C'est ça qu'on veut faire évoluer» en fidélisant la clientèle locale, précise M. Prevotat.