il y a 18min

Tennis

La revenante Clijsters inscrite à Cincinnati

La Belge Kim Clijsters et quatre autres lauréates de levées du Grand Chelem, les Américaines Naomi Osaka, Venus Williams et Sloane Stephens se sont ajoutées au tableau du tournoi WTA de Cincinnati, délocalisé à New York.

Kim Clijsters sera très attendue à New York KEYSTONE

Ces cinq joueuses, ainsi que l'Américaine de 18 ans Caty McAnally, bénéficient d'une invitation pour l’événement disputé à huis clos, pandémie de coronavirus oblige, ont annoncé jeudi les organisateurs. Elles viennent compléter un tableau relevé qui comprend la Tchèque Karolina Pliskova (No 3 mondiale), les Américaines Sofia Kenin (No 4), Serena Williams (No 9), Madison Keys (No 13) ou encore la Néerlandaise Kiki Bertens (No 7). L'Espagnole Garbine Muguruza, lauréate du tournoi en 2017, est également présente tout comme la jeune star montante du tennis américain Coco Gauff (16 ans).

Si Osaka fait partie des favorites de cette édition au même titre de Pliskova et Kenin, les regards seront aussi tournés vers Clijsters. A 37 ans, la Belge, mère de trois enfants, a décidé de tenter un retour huit ans après avoir pris sa retraite sportive. Éliminée précocement à Dubaï en février puis à Monterrey en mars, elle participe actuellement à la World Team Tennis, une compétition mixte par équipes, en Virginie-Occidentale.

Ex-numéro 1 mondiale, lauréate de l'Open d'Australie en 2011, elle espère ainsi se préparer pour l'US Open qu'elle a remporté trois fois (2005, 2009, 2010) et qui se déroulera du 31 août au 13 septembre.