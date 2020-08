Liban

La rue exige le départ du chef de l’Etat

La démission du gouvernement libanais n’a pas suffit à calmer la foule qui réclame le départ du chef de l’Etat et la dissolution du parlement.

Le gouvernement de Hassan Diab a démissionné lundi. Mais dans la rue, les Libanais veulent aussi le départ du chef de l'Etat, du chef du Parlement, des députés des partis politiques... accusés depuis longtemps de corruption et d'incompétence et jugés responsables du drame de part leur incurie. «Tous veut dire tous», ne cessent-ils de clamer.

Jeunes volontaires

Depuis, c'est la population, surtout des jeunes volontaires, qui déblayent les décombres et aident les plus démunis et ceux dans le besoin, face à l'inertie des pouvoirs publics qui n'ont pris aucune initiative pour soutenir le peuple. Des ONG locales et internationales se sont aussi mobilisées pour apporter aides médicales et nourriture.