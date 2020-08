Mali

La rue réclame toujours le départ du président Keïta

Les manifestations demandant la démission du chef de l’Etat malien ont repris mardi, après la trêve décrétée à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha.

«IBK dégage»

Dix jours plus tôt, une manifestation à l'appel de l'opposition avait dégénéré en un weekend de troubles meurtriers, les plus graves à Bamako depuis le coup d'Etat de 2012. Ces violences ont exacerbé les tensions dans ce pays meurtri par des années de violences djihadistes et intercommunautaires et frappé par la pandémie de coronavirus.