Coronavirus

La Russie affirme avoir un vaccin, le monde sceptique

L’OMS et plusieurs capitales occidentales ont accueilli avec prudence, mardi, l’annonce de Moscou d’avoir trouvé un vaccin contre le Covid-19.

«Décision irresponsable et imprudente»

Peu après la déclaration du Kremlin, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a réagi en appelant à la prudence, rappelant que la «pré-qualification» et l'homologation d'un vaccin passaient par des procédures «rigoureuses».

«Nous sommes en étroit contact avec les Russes et les discussions se poursuivent. La pré-qualification de tout vaccin passe par des procédés rigoureux», a pointé Tarik Jasarevic, le porte-parole de l'OMS.

«La pré-qualification comprend l'examen et l'évaluation de toutes les données de sécurité et d'efficacité requises recueillies lors d'essais cliniques», a-t-il rappelé, soulignant que le processus serait le même pour tout candidat vaccin.

A Berlin, le ministère allemand de la Santé ne s'est pas embarrassé de précautions oratoires et a émis des doutes sur «la qualité, l'efficacité et la sécurité» du «Spoutnik V".

«Il n'y a pas de données connues concernant la qualité, l'efficacité et la sécurité du vaccin russe», a déclaré une porte-parole du ministère, rappelant qu'au sein de l'Union européenne, «la sécurité des patients est la première des priorités».

«La sécurité des patients»

L'expert François Balloux, de l'University College de Londres, a été plus direct encore, qualifiant l'initiative russe de «décision irresponsable et imprudente».

Le ministère de la Santé russe affirme que son vaccin permet «de former une immunité longue», estimant qu'elle pouvait durer «deux ans». Problème: les données sur lesquelles reposent ces affirmations n'ont pas été publiées.

«La durée de l'immunité»

Ce vaccin est déjà actuellement testé sur 9.000 volontaires au Brésil, le deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie de coronavirus après les États-Unis.

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, dont le pays avait connu 102 jours sans nouveau cas de contamination, a dû ordonner le reconfinement de la plus grande ville, Auckland, après l'apparition de quatre cas de coronavirus.

Plus de 20 millions de cas ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié en Amérique, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 00h15 (heure en Suisse).

Madrid a communiqué lundi une moyenne de 4.923 nouveaux cas quotidiens durant les sept derniers jours, soit plus que la France, le Royaume-uni, l'Allemagne et l'Italie réunis, d'après un calcul de l'AFP à partir de sources officielles.

Situation «critique»

Avec 323’000 cas, le pays est le premier d'Europe occidentale, le onzième dans le monde, et devance largement ses voisins avec 108 cas pour 100’000 habitants contre 28 en France, 18 au Royaume-uni, 13 en Allemagne et 8 en Italie.

Si bien que de plus en plus de pays européens imposent une quarantaine aux voyageurs revenant d'Espagne.

C'est une situation «critique, nous sommes juste au point où les choses peuvent s'améliorer ou empirer (...) cela implique de faire tout notre possible et d'essayer de freiner les foyers avant qu'ils ne s'aggravent», a déclaré à l'AFP Salvador Macip, professeur en sciences de la santé à l'Université ouverte de Barcelone.

En France, le Premier ministre Jean Castex a estimé que «la situation épidémiologique évolue dans le mauvais sens» et a décidé d'étendre l'obligation du port du masque à l'extérieur et de prolonger jusqu'à la fin du moins d'octobre l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes, déjà en vigueur.